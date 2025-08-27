Sparatoria in chiesa a Minneapolis, almeno due morti
Ci sarebbero anche una decina di feriti ma non c'è ancora un bilancio ufficiale
AGI - Almeno 2 persone sono rimaste uccise in una sparatoria nella chiesa dell'Annunciazione a Minneapolis. Lo riferisce Bno News, aggiungendo che almeno dieci persone sono rimaste ferite. L'allarme è scattato alle 8:30 ora locale, le 15:30 in Italia.
Un uomo armato di fucile sarebbe entrato nel complesso religioso che ospita anche una scuola cattolica per bambini dalla materna alle medie. Sul posto sono intervenuti polizia e servizi di emergenza.