La parrocchia greco-ortodossa deve evacuare da Gaza City

AGI - La chiesa greco-ortodossa di San Porfirio e il suo complesso a Gaza City hanno ricevuto l'ordine di evacuazione dalle Forze di Difesa Israeliane, secondo quanto riporta il 'Times of Israel'.
La struttura cattolica
La chiesa cattolica della Sacra Famiglia, sempre a Gaza City, invece, si trova in un'area che, per il momento, non ha ricevuto un ordine di evacuazione. L'informazione è supportata dalla mappa di evacuazione pubblicata sul sito web arabo dell'esercito israeliano (Idf), che mostra San Porfirio, ma non la Sacra Famiglia, nella zona rossa.
Un altro luogo di culto
La terza chiesa della Striscia, quella anglicana di San Filippo, che fa parte del complesso dell'ospedale anglicano arabo Al-Ahli a Gaza City, si trova in un'area sottoposta a ordine di evacuazione, sempre secondo la mappa dell'Idf. Gli ordini giungono mentre Israele prepara l'evacuazione di massa della popolazione civile da Gaza City, in vista di un'offensiva militare pianificata per conquistare la città più grande della Striscia.