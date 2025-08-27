Oggi la cittadina di Buñol si tinge di rosso [VIDEO]

AGI - E' tutto pronto questa mattina a Buñol, comune spagnolo a 38 chilometri da Valencia, per il Festival della Tomatina, vale a dire la battaglia del pomodoro più internazionale che ci sia, giunta alla sua 78esima edizione, in cui 120.000 chili di pomodori saranno lanciati da 22.000 persone in questa festa popolare che si tiene ogni ultimo mercoledì di agosto.
Provenienza e preparazione dei pomodori
I pomodori, tipo pera e non adatti al consumo umano, che vengono coltivati appositamente per la Tomatina e che in questa occasione provengono dall'Estremadura, sono stati caricati su camion ieri per essere utilizzati come munizioni in questa guerra festivaliera che tingerà ancora una volta di rosso le strade di questo comune valenciano di diecimila abitanti.
'Tomaterapia': Il motto dell'edizione post-dana
'Tomaterapia' è il motto della Tomatina di quest'anno, la prima che si tiene dopo la devastante dana del 29 ottobre, come simbolo del miglioramento collettivo e della rinascita dei valenciani dopo la tragedia che ha colpito gran parte della provincia di Valencia.
Inizio e fine della battaglia
Il lancio di un razzo alle 12 segnerà l'inizio di questa festosa catarsi, con la lenta sfilata dei sei camion carichi di migliaia di chili di pomodori, fino a quando un'ora dopo un secondo razzo annuncerà la fine di questa particolare battaglia e darà il via al lavoro di pulizia della "zuppa di pomodoro" dalle strade di Buñol.
Affluenza prevista e rilevanza internazionale
Sebbene lo spazio in cui si svolge la Tomatina sia limitato a una capacità di 22.000 persone, si prevede che almeno 45.000 turisti visiteranno la città valenciana per conoscere questo Festival che sarà raccontato al mondo da più di 300 giornalisti, alcuni dei quali provenienti anche da Paesi come Cina, Brasile, India o Australia.