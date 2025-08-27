Netanyau: "L'Iran progetta un missile per colpire Europa e Usa"

AGI - Una squadra di ispettori nucleari delle Nazioni Unite è "tornata in Iran" ed è stata la prima a entrare dopo la guerra di 12 giorni con Israele a giugno. Lo ha riferito il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite (Aiea) Rafael Grossi a "The Story" di Fox News. "Ora la prima squadra di ispettori dell'Aiea è tornata in Iran e stiamo per ricominciare", ha detto Grossi all'emittente Usa. Le dichiarazioni di Grossi vengono rilanciate dal quotidiano Times of Israel.
"Quando si tratta dell'Iran, come sapete, ci sono molti impianti. Alcuni sono stati attaccati, altri no", ha proseguito Grossi, precisando "quindi stiamo discutendo su quali modalità pratiche possano essere implementate per facilitare la ripresa del nostro lavoro lì." L'annuncio è arrivato mentre ieri a Ginevra l'Iran teneva colloqui con Gran Bretagna, Francia e Germania, il gruppo E3. Teheran cerca di evitare un ritorno alle sanzioni - il cosiddetto meccanismo snapback - che le potenze europee avevano minacciato di imporre in base a un accordo nucleare moribondo del 2015.
L'Iran ha sospeso la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite a seguito della guerra con Israele e Teheran ha sottolineato la mancata condanna da parte dell'Aiea degli attacchi israeliani e statunitensi contro i suoi impianti nucleari.
Netanyahu: "L'Iran progetta un missile per colpire l'Europa"
L'Iran sta attualmente sviluppando un missile balistico che sarà in grado di raggiungere il cuore dell'Europa, ha avvertito il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intervistato dal podcaster Patrick Bet-David. Secondo quanto affermato da Netanyahu, Teheran starebbe producendo "un missile balistico intercontinentale - dove installare testate nucleari - che potrà colpire sia l'Europa che gli Stati Uniti".