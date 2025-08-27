Il 72% francesi spera che Bayrou non ottenga fiducia

AGI - Più di sette francesi su dieci (il 72%) sperano che il governo di Francois Bayrou non ottenga la maggioranza dei voti all'Assemblea Nazionale l'8 settembre, data del voto di fiducia annunciato dal primo ministro. È quanto rivela un sondaggio di Elabe per BfmTv. Il capo del governo non ha l'opinione pubblica dalla sua parte: solo il 27% degli intervistati afferma di sperare che Bayrou venga mantenuto in carica dai deputati. Contrariamente alla retorica allarmistica dell'esecutivo, la maggior parte degli intervistati ritiene che la caduta del governo "non sarebbe problematica per la situazione economica e finanziaria del Paese" (22%) e che questa situazione "è già molto grave e non può peggiorare" (51%).
Al di la' delle dimissioni del signor Bayrou e della sua squadra, che sono già scontate, tutti gli scenari sembrano favorevoli ai francesi: mentre la nomina di un premier è la scelta preferita (81%), emerge una netta maggioranza anche per lo scioglimento e nuove elezioni legislative (69%), o addirittura per le dimissioni di Emmanuel Macron (67%).