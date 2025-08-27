Troppe critiche, la Cracker Barrel ritorna al suo vecchio logo

AGI - La catena di ristoranti statunitense Cracker Barrel ha annunciato ieri, 26 agosto, di voler tornare al suo vecchio logo, dopo che il suo rebranding ha scatenato una furiosa reazione alimentata da una guerra culturale, tra cui le critiche del presidente Donald Trump.
Reazioni al nuovo look e perdite azionarie
La catena statunitense, dallo stile rustico e popolare, ha visto il suo valore azionario decurtato di decine di milioni di dollari da quando la scorsa settimana ha presentato un nuovo look, criticato dagli esponenti della destra come "woke".
Cracker Barrel announces they will be restoring their original logo following rebrand backlash. pic.twitter.com/BYjerJr1pd— Pop Base (@PopBase) August 26, 2025
L'intervento di Trump
L'annuncio del ritorno di Cracker Barrel al suo vecchio logo - l'immagine di un anziano seduto su una sedia e appoggiato a un barile - è arrivato poche ore dopo l'intervento di Trump sulla controversia. "Cracker Barrel dovrebbe tornare al vecchio logo, ammettere un errore in base alle risposte dei clienti (il sondaggio definitivo) e gestire l'azienda meglio che mai", ha dichiarato Trump su Truth Social.
Cracker Barrel:— Mike Lee (@BasedMikeLee) August 27, 2025
Adopting the world’s first moving logo—with its own soundtrack! pic.twitter.com/YO0g5qOqhP
Il nuovo logo semplificato - e ora abbandonato - presentava solo il testo del marchio in un esagono giallo arrotondato. In una dichiarazione su X, l'azienda ha ringraziato i suoi clienti per "aver condiviso le loro voci e il loro amore per Cracker Barrel". "Avevamo detto che li avremmo ascoltati, e lo abbiamo fatto. Il nostro nuovo logo scomparirà e il nostro 'Old Timer' rimarrà", ha dichiarato Cracker Barrel.