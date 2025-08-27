Addio al premio Nobel Rainer Weiss, scoprì le onde gravitazionali

AGI - Il fisico tedesco Rainer Weiss, vincitore del Premio Nobel per la Fisica e del Premio Principessa delle Asturie per la Ricerca Scientifica e Tecnica nel 2017, è deceduto all’età di 93 anni, come comunicato dalla Fondazione Principessa delle Asturie. La direttrice della Fondazione, Teresa Sanjurjo, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Weiss, insignito del Premio per la Ricerca Scientifica e Tecnica nel 2017, conferito annualmente dalla Fondazione.
"Ci rammarichiamo profondamente per la sua scomparsa", ha dichiarato in una nota, sottolineando che Weiss fu pioniere nella misurazione dello spettro della radiazione del fondo cosmico a microonde e cofondatore della missione COBE. Sanjurjo ha inoltre ricordato che Weiss fu professore al MIT, dove studiò Fisica e conseguì il dottorato nel 1962.
Ha evidenziato anche il contributo di Weiss, specializzato nelle potenzialità della scienza per misurare e osservare le onde gravitazionali, attraverso "studi e ricerche" che sono stati "fondamentali" per lo sviluppo e l’approfondimento della conoscenza scientifica e per la comprensione e l’analisi dell’Universo.
La giuria dei Premi Principessa delle Asturie assegnò il riconoscimento a Weiss insieme ai fisici Kip Thorne e Ronald Drever, che negli anni Ottanta proposero la costruzione dell’Osservatorio di Interferometria Laser per Onde Gravitazionali (LIGO, secondo l’acronimo inglese).
Il premio Nobel nel 2017
Rainer Weiss vinse il Premio Nobel per la Fisica nel 2017, insieme a Kip Thorne e Barry Barish, per le loro contributi decisivi allo sviluppo del rilevatore LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) e per la prima osservazione delle onde gravitazionali. Questo ha aperto una nuova era nell’astronomia, permettendo di “ascoltare” eventi cosmici come la fusione di buchi neri.
Il cordoglio del MIT
Weiss ha ideato il Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) per la rilevazione di increspature nello spazio-tempo note come onde gravitazionali, ed è stato in seguito a capo del team che ha costruito LIGO e ha ottenuto la prima rilevazione in assoluto di onde gravitazionali. Ha condiviso il Premio Nobel per la Fisica per questo lavoro nel 2017. Insieme a collaboratori internazionali, lui e i suoi colleghi di LIGO avrebbero continuato a rilevare molte altre di queste riverberazioni cosmiche, aprendo agli scienziati un nuovo modo di osservare l'universo.
Nel corso della sua straordinaria carriera, Weiss ha anche sviluppato un orologio atomico più preciso e ha capito come misurare lo spettro della radiazione cosmica di fondo tramite un pallone meteorologico. In seguito ha co-fondato e portato avanti il progetto NASA Cosmic Background Explorer, le cui misurazioni hanno contribuito a supportare la teoria del Big Bang che descrive l'espansione dell'universo.
"Rai lascia un segno indelebile nella scienza e un vuoto incolmabile nelle nostre vite", afferma Nergis Mavalvala, PhD '97, preside della MIT School of Science e professoressa di astrofisica Curtis and Kathleen Marble. Come dottoranda con Weiss negli anni '90, Mavalvala ha lavorato con lui per costruire un primo prototipo di un rivelatore di onde gravitazionali come parte della sua tesi di dottorato. "Ci mancherà moltissimo, ma ci ha anche lasciato un'eredità unica. Ogni evento di onde gravitazionali che osserveremo ci ricorderà di lui e ci farà sorridere. Sono davvero addolorata, ma anche molto grata di averlo avuto nella mia vita e per gli incredibili doni che ci ha fatto: la passione per la scienza e la scoperta, ma soprattutto la capacità di mettere sempre le persone al primo posto", afferma.
Membro della facoltà di fisica del MIT dal 1964, Weiss era noto come un mentore e un insegnante impegnato, oltre che come un ricercatore scrupoloso.
"L'ingegno e l'intuito di Rai come sperimentatore e fisico erano leggendari", afferma Deepto Chakrabarty, professore di astrofisica William A. M. Burden e direttore del Dipartimento di Fisica. "Il suo stile pragmatico e i suoi modi burberi nascondevano un rapporto molto stretto, collaborativo e di supporto con i suoi studenti, i postdoc e gli altri allievi. Rai era un prodotto del MIT a tutti gli effetti".
"Rainer ha ricoperto una posizione unica nella scienza: è stato il creatore di due campi: le misurazioni della radiazione cosmica di fondo e delle onde gravitazionali. I suoi studenti hanno continuato a guidare entrambi i campi e hanno portato il rigore e la correttezza di Rai in entrambi. Non solo ha creato una parte enorme di scienza importante, ma l'ha anche popolata di persone di altissimo calibro e integrità", afferma Peter Fisher, professore di fisica Thomas A. Frank ed ex direttore del dipartimento di fisica.