Tra i "papabili" alla presidenza tedesca spunta Ursula von der Leyen

A rilanciare la notizia è la rivista Der Spiegel che lancia la corsa della presidente della Commissione Ue, che potrebbe diventare la prima donna presidente
AGI - Tra i nomi papabili per occupare la posizione di presidente della Germania, che si libererà nel febbraio 2027, ci sarebbe anche quello della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo scrive la rivista tedesca Der Spiegel.
Nei giorni scorsi il cancelliere federale, Friedrich Merz, aveva dichiarato che eleggere alla presidenza una donna, la prima a ricoprire questo ruolo, sarebbe "una cosa buona". In ambienti governativi, un nome che starebbe prendendo quota sarebbe proprio quello di von der Leyen: il suo mandato alla presidenza della Commissione scadrà nel 2029, ma la sua uscita "non sarebbe vista come un passo indietro", scrive Der Spiegel. Cosi' von der Leyen potrebbe inanellare una nuova prima volta, dopo essere stata la prima ministra della Difesa tedesca e la prima presidente della Commissione europea.

