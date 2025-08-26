Ue: "Inaccettabile l'uccisione di giornalisti e civili a Gaza"

AGI - "L'uccisione di cinque giornalisti, quattro operatori sanitari e diversi civili a Gaza ieri, in un attacco israeliano che ha preso di mira l'ospedale Naseer, con almeno 20 vittime, è del tutto inaccettabile. Civili e giornalisti devono essere protetti". Lo ha dichiarato il portavoce dell'Ue per la Politica estera, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa. "I civili a Gaza soffrono da troppo tempo e troppo, ed è ora di interrompere il ciclo di violenza e sofferenza. Ribadiamo il nostro appello a Israele affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e garantisca che questi attacchi siano indagati, prendendo atto della dichiarazione delle autorità israeliane secondo cui verrà condotta un'indagine approfondita, e dobbiamo ricordare ciò che l'Ue ha fatto in modo molto concreto", ha aggiunto.
Sulla stessa linea, anche la presidente del Parlamento europeo che dal Meeting di Rimini ha ribadito "Noi vogliamo che le uccisioni cessino, che la sofferenza finisca, che gli ostaggi vengano liberati. Non possiamo essere indifferenti: lo dobbiamo a tutte le generazioni future, per aiutarle a porre fine a questo ciclo di guerra perpetua", ha aggiunto. È terribile quello che sta accadendo", ha detto "dobbiamo lottare".
Iniziata la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano
È iniziata la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Lo ha reso noto il Times of Israel. Nel meeting si dovrebbero approvare i piani operativi per le prossime fasi dell'operazione dell'Idf a Gaza City. Secondo le prime indiscrezioni, non verrà discusso il cessate il fuoco graduale e l'accordo di rilascio degli ostaggi che Hamas ha detto di aver accettato la scorsa settimana.