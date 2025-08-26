"Qui non ti vogliamo". Il governatore dell'Illinois non vuole Trump

AGI - Il governatore democratico dell'Illinois, JB Pritzker, ha chiamato Donald Trump un "aspirante dittatore" e lo ha intimato a non inviare la Guardia nazionale nel suo Stato. "Non sei ben accetto qui - ha aggiunto - e neanche richiesto. Utilizzare americani in divisa per scopi politici è proprio ciò che i nostri Padri fondatori volevano contrastare".
Il presidente repubblicano, scagliandosi contro i suoi avversari politici, in particolare quelli i cui nomi sono citati per la candidatura presidenziale democratica nel 2028, ha a sua volta bollato Pritzker come uno che dovrebbe "fare più sport", in riferimento alla sua corporatura.
Piani della Casa Bianca per Chicago
Secondo il New York Times, da settimane la Casa Bianca sta pianificando l'invio della Guardia nazionale a Chicago per contrastare la criminalità. Il governo non ha confermato l'anticipazione ma oggi, alla domanda se ci stesse pensando, Trump ha risposto ai giornalisti "sì". L'invio dei soldati sarebbe previsto per i primi giorni di settembre.
Trump, "mi pregano di andare lì"
"Ricevo chiamate da politici che mi pregano di andare a Chicago, mi pregano di andare a New York, mi pregano di andare a Los Angeles - ha detto pochi giorni fa il presidente americano -. E se non fossimo andati a Los Angeles con Newsom (il governatore, ndr) visto che la gestiscono così male, non credo che saremmo riusciti ad avere le Olimpiadi. Avrebbero distrutto quella città. Siamo andati lì e si è fermato tutto dal primo giorno. E il capo della polizia di Los Angeles, quando gli hanno fatto la domanda, ha detto: 'Grazie a Dio che sono venuti, perchè non saremmo stati in grado di gestire quello che stava succedendo'. Vorrei - aveva aggiunto Trump - che la sindaca di Washington dicesse: 'Sai, siamo sommersi dal crimine, ma abbiamo bisogno di aiuto', invece di dire che le statistiche sono in calo".