Perde le fedi nuziali, il marito le ritrova rovistando in una discarica

AGI - Ha rovistato tra i cumuli di rifiuti nella discarica locale in un coraggioso, romantico tentativo, alla fine riuscito, di ritrovare le fedi nuziali che la moglie aveva accidentalmente gettato nella spazzatura. La storia inizia quando i coniugi canadesi, Steve Van Ysseldyk e Jeannine, sposati da 26 anni, hanno rovesciato involontariamente un sacchetto di popcorn nel giardino di casa e mentre la signora Van Ysseldyk stava ripulendo gli anelli le si sono sfilati finendo nel sacchetto poi buttati nel bidone del compost.
Il giorno successivo la coppia si è resa conto di aver smarrito le due fedi nuziali e il marito si è recato subito alla discarica vicino casa per iniziare l'arduo compito di rovistare tra 18 tonnellate di rifiuti organici. "Ero piuttosto ottimista", ha ricordato il signor Van Ysseldyk, dicendo alla Bbc che sapeva di doverli trovare perché "la moglie deve avere i suoi anelli" "Mia moglie era molto scettica. Le ho detto: 'Andrò alla discarica e chiederò [di perquisire la struttura]'". "E lei mi ha risposto 'non te lo permetteranno'. Ma dovevo provare."
Armato di una pala e di un paio di guanti, il 15 agosto l'uomo ha iniziato a cercare tra l'erba tagliata in decomposizione e gli avanzi di cibo tracce dei popcorn del cinema. "Era una giornata piovosa. Non faceva molto caldo", ha raccontato, spiegando che il tempo favorevole ha contribuito a "tenere bassa la puzza".
"Il mio cervello stava cercando di trovare un modo per dirgli di andare a comprare delle nuove fedi nuziali per sua moglie", ha raccontato il signor Webster alla CTV. Ha visto il signor Van Ysseldyk carponi immerso nel fango. "Nessuno sano di mente farebbe una cosa del genere". Miracolosamente, il primo anello è stato ritrovato subito dopo che il signor Van Ysseldyk ha riconosciuto alcune salsicce che la sua famiglia aveva buttato via insieme al compost. E nel giro di un'ora entrambi gli anelli sono stati ritrovati.
"Molte persone sono rimaste sbalordite da questa storia. Anch'io sono rimasto sbalordito", ha detto Van Ysseldyk alla BBC, aggiungendo: "Si parte con tutte le speranze e si fa quello che si può". Nel frattempo, la signora Van Ysseldyk ha detto che l'incidente ha rafforzato il loro matrimonio. "So quanto mi ama, che è disposto a passare attraverso un cumulo di compost marcio e puzzolente", ha detto ridendo a CTV.