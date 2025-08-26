Caccia all'uomo in corso: 2 agenti uccisi in una cittadina australiana

AGI - Due poliziotti australiani sono stati uccisi e un terzo ferito nella cittadina montana di Porepunkah, nello Stato di Victoria, a circa 300 km a nord-est di Melbourne. La polizia ha fatto sapere che l'incidente è ancora "in corso" e ha ordinato ai residenti di "evitare la zona", mentre decine di agenti e servizi di emergenza sono stati dispiegati sul posto. Il presunto aggressore è in fuga con diversi familiari, compresi i bambini, ha riferito il quotidiano australiano The Age, citando fonti della polizia.
Sarebbe un membro del gruppo radicale 'Sovereign Citizen' che sostiene teorie complottiste e ritiene che il governo sia illegittimo. I poliziotti si erano recati nella proprietà per eseguire un mandato di cattura per presunte accuse di abusi sessuali e sono caduti in un agguato. Il premier Anthony Albanese e la premier dello Stato di Victoria Jacinta Allan hanno elogiato gli agenti per il loro coraggio. La sindaca della contea di Alpine, Sarah Nicholas, ha espresso profondo cordoglio per la morte dei due poliziotti. "Oggi e' stato un giorno di profondo dolore e shock per la nostra comunità... Stiamo soffrendo insieme", ha affermato.