Meghan Markle colpisce ancora la Famiglia Reale

AGI - Quando c'è da sferrare un colpo alla Royal Family, Meghan Markle non perde occasione. Stavolta in un'intervista allo shoe The Circuit" con Emily Chang (Bloomberg Originals) in cui ha rivelato che la sua vita in Gran Bretagna "non era autentica" e che non si sentisse libera di essere se stessa. L'intervista alla duchessa coincide con l'uscita della seconda serie del suo show Netflix, With Love, Meghan.
La 44enne, moglie di Harry, continua quindi a lanciare frecciatine in direzione Londra, lamentandosi delle costrizioni che la Corona britannica impone ai suoi membri. I disagi di essere la moglie di un principe, seppur di riserva. Oggi i Sussex vivono in una villa da 12 milioni di sterline a Montecito e l'ex attrice, racconta di trascorrere le serate imparando il francese su Duo Lingo, è stato chiesto se fosse difficile apparire “alla mano”.
Lei ha risposto: "No, sono semplicemente me stessa. Probabilmente qualche anno fa era diverso, quando non potevo esprimermi liberamente e dovevo indossare sempre collant color carne. Siamo onesti, non è molto da me, non vedevo collant dagli anni Ottanta, quando uscivano in quelle confezioni a forma di uovo. Mi sembrava un po' inautentico, ma è un esempio sciocco, tuttavia è un esempio di quando puoi vestirti come vuoi, puoi dire le cose che pensi e puoi mostrarti in modo davvero naturale, sentendoti a tuo agio con te stessa".
Ma con il sollievo di tutto il reame, Meghan ha rivelato alla sua intervistatrice che oggi non sente più il bisogno di dimostrare nulla.
“Penso che il nostro carattere, ciò che siamo nel profondo, non cambi. Credo che molti comportamenti, abitudini e ruoli che finiamo per assumere nella vita possano far emergere il meglio e il peggio delle persone”, ha affermato.