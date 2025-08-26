Scala il monte Fuji a 102 anni e con il mal di cuore 

AGI - Un giapponese di 102 anni, con una grave patologia cardiaca, ha scalato il Monte Fuji, segnando un record come persona più anziana ad aver portato a termine l'impresa. Kokichi Akuzawa, nato nel 1923, ha raggiunto la vetta più alta del Giappone dopo aver scalato una montagna quasi ogni settimana come parte del suo allenamento.
L'impresa riconosciuta
La sua impresa all'inizio di agosto è stata riconosciuta dal Guinness dei Primati. "Ho sei anni in più rispetto all'ultima volta che ho scalato", ha detto Akuzawa, riferendosi alla sua ascesa alla vetta di 3.776 metri all'età di 96 anni. "Ci sono stato molte volte e ho visto il panorama, non era niente di speciale", ha detto. "Ho raggiunto la vetta anche l'ultima volta."
Volontariato e preparazione
Oltre a essere un appassionato escursionista, l'allevatore in pensione della regione centrale di Gunma fa volontariato presso una casa di cura per anziani e insegna pittura. La preparazione per la scalata del Monte Fuji, che è anche un vulcano attivo, è avvenuta dopo essere inciampato mentre camminava su una montagna vicino a casa sua a gennaio, per poi ammalarsi di herpes zoster ed essere ricoverato in ospedale per insufficienza cardiaca.
La determinazione di Akuzawa
Le sue condizioni fisiche preoccupavano la famiglia, ma Akuzawa era determinato a scalare, ha detto sua figlia Yukiko, 75 anni. "La guarigione è stata così rapida che i suoi medici non riuscivano a crederci", ha riferito Yukiko. Per rimettersi in forma, Akuzawa si svegliava presto ogni mattina e partiva per una camminata di un'ora, e scalava una montagna quasi ogni settimana.
Scalata e rifiuto
Akuzawa ha allungato la sua scalata del Monte Fuji in tre giorni e ha trascorso due notti in rifugi, ma l'alta quota lo ha quasi costretto a rinunciare. È riuscito a raggiungere la vetta con il supporto dei suoi compagni di viaggio, tra cui una nipote infermiera, ha raccontato Yukiko. Alla domanda se volesse scalare di nuovo il Monte Fuji, Akuzawa ha risposto con un secco "no".