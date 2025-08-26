La strage all'ospedale Nasser: la tattica del 'double-tap'
Gli attacchi "doppio tocco" sono banditi dal diritto internazionale ma l'Idf - e non solo - ha spesso adottato questa pratica
Marta Allevato
AFP - Le persone in lutto trasportano il corpo di uno dei cinque giornalisti uccisi in un attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, durante il loro funerale il 25 agosto 2025
AGI - Ieri, 25 agosto, il doppio attacco israeliano all'ospedale Nasser di Gaza ha fatto strage di civili, ucciso giornalisti e operatori sanitari, categorie che dovrebbero essere protette dal diritto internazionale. Si è trattato di un cosiddetto 'double-tap': il primo colpo è seguito da un secondo a breve distanza sullo stesso luogo, per massimizzare le vittime, una pratica standard dell'esercito israeliano (Idf) nella guerra a Gaza. A luglio scorso, lo ha raccontato un'inchiesta della testata indipendente +972 Magazine, formata da giornalisti israeliani e palestinesi.

L'Inchiesta di +972 Magazine

"Per aumentare la probabilità che un obiettivo venga eliminato, l'esercito effettua regolarmente attacchi aggiuntivi nell'area del primo bombardamento, a volte uccidendo intenzionalmente paramedici e altre persone coinvolte nelle operazioni di soccorso", scrive +972 che per l'inchiesta ha parlato con fonti di sicurezza israeliane, testimoni oculari e personale di soccorso palestinese.

La pratica dei raid aerei imprecisi

Secondo le fonti di +972, la pratica del 'double tap' viene impiegata nell'ambito di cosiddetti raid aerei "imprecisi", quando l'Idf non è sicuro che l'obiettivo sia presente o sia stato colpito. Impedire il recupero dei feriti da sotto le macerie, inoltre, significa che il bersaglio, se presente, probabilmente morirà comunque per le ferite riportate, per soffocamento dovuto a gas tossici o per fame e sete.

L'illegalità del double-tap nel diritto internazionale

Il "double tap" è considerato illegale dal diritto internazionale, non solo perché prende deliberatamente di mira giornalisti, soccorritori e medici, ma anche perché mira a scoraggiare del tutto gli sforzi di soccorso e a causare ulteriori danni ai civili. I gruppi per i diritti umani condannano questa tattica, affermando che può costituire un crimine di guerra.

Uso del doppio colpo in diversi conflitti

Il "doppio colpo" non è prerogativa israeliana; ne è stato documentato l'uso da parte degli Stati Uniti in Pakistan, del regime di Assad e della Russia in Siria e Ucraina, dell'Arabia Saudita in Yemen, ma lo hanno messo in atto anche organizzazioni terroristiche come l'Isis e Al Qaeda.

