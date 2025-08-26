La strage all'ospedale Nasser: la tattica del 'double-tap'

AGI - Ieri, 25 agosto, il doppio attacco israeliano all'ospedale Nasser di Gaza ha fatto strage di civili, ucciso giornalisti e operatori sanitari, categorie che dovrebbero essere protette dal diritto internazionale. Si è trattato di un cosiddetto 'double-tap': il primo colpo è seguito da un secondo a breve distanza sullo stesso luogo, per massimizzare le vittime, una pratica standard dell'esercito israeliano (Idf) nella guerra a Gaza. A luglio scorso, lo ha raccontato un'inchiesta della testata indipendente +972 Magazine, formata da giornalisti israeliani e palestinesi.
L'Inchiesta di +972 Magazine
"Per aumentare la probabilità che un obiettivo venga eliminato, l'esercito effettua regolarmente attacchi aggiuntivi nell'area del primo bombardamento, a volte uccidendo intenzionalmente paramedici e altre persone coinvolte nelle operazioni di soccorso", scrive +972 che per l'inchiesta ha parlato con fonti di sicurezza israeliane, testimoni oculari e personale di soccorso palestinese.
La pratica dei raid aerei imprecisi
Secondo le fonti di +972, la pratica del 'double tap' viene impiegata nell'ambito di cosiddetti raid aerei "imprecisi", quando l'Idf non è sicuro che l'obiettivo sia presente o sia stato colpito. Impedire il recupero dei feriti da sotto le macerie, inoltre, significa che il bersaglio, se presente, probabilmente morirà comunque per le ferite riportate, per soffocamento dovuto a gas tossici o per fame e sete.
L'illegalità del double-tap nel diritto internazionale
Il "double tap" è considerato illegale dal diritto internazionale, non solo perché prende deliberatamente di mira giornalisti, soccorritori e medici, ma anche perché mira a scoraggiare del tutto gli sforzi di soccorso e a causare ulteriori danni ai civili. I gruppi per i diritti umani condannano questa tattica, affermando che può costituire un crimine di guerra.
Uso del doppio colpo in diversi conflitti
Il "doppio colpo" non è prerogativa israeliana; ne è stato documentato l'uso da parte degli Stati Uniti in Pakistan, del regime di Assad e della Russia in Siria e Ucraina, dell'Arabia Saudita in Yemen, ma lo hanno messo in atto anche organizzazioni terroristiche come l'Isis e Al Qaeda.