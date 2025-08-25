Trump fiducioso sull'Ucraina: "Alla fine fermeremo anche questo conflitto"

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso fiducia nella sua capacità di fermare la guerra in Ucraina. "Alla fine fermeremo anche questo conflitto", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale.
Il presidente ha osservato che inizialmente, quando ha assunto la carica di capo della Casa Bianca, pensava che questo conflitto sarebbe stato il più facile da risolvere, "ma si è rivelato un grande conflitto tra personalità".
Non inviamo più armi, ora facciamo soldi
ll presidente degli Stati Uniti ha ribadito di non inviare più armi all'Ucraina ma di "fare soldi". "Non stiamo più mandando armi all'Ucraina - ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo ai giornalisti - ora stiamo facendo soldi". "Ma a me non interessa fare soldi - si è subito dopo corretto - io voglio salvare vite umane".
Trump ha di nuovo ricordato che dopo che Joe Biden ha inviato armi per 350 miliardi di dollari, ora gli Stati Uniti vendono le armi agli alleati Nato.
Trump vuole chiamare la Difesa dipartimento della Guerra
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che vorrebbe cambiare il nome al dipartimento della Difesa, chiamandolo dipartimento della Guerra. "Perché chiamarci Difesa? - ha detto, parlando con i giornalisti - prima si chiamava dipartimento della Guerra e aveva un suono più forte".
Trump su attacco Idf a ospedale, "non sono contento"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di "non essere contento" dell'attacco israeliano a un ospedale di Gaza, che ha causato la morte di 20 persone, tra cui soccorritori che cercavano di evacuare i feriti e cinque giornalisti.
Quando un giornalista nello Studio Ovale gli ha chiesto di commentare l'attacco, Trump ha risposto di non esserne a conoscenza. Incalzato a fornire comunque una risposta, Trump ha risposto: "Non ne sono contento", ha detto, "ma allo stesso tempo, dobbiamo porre fine a tutto questo incubo".