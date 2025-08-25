Andrea Bocelli canterà per Papa Leone XIV

AGI - Il tenore Andrea Bocelli, tra i cantanti italiani più celebri nel mondo, e il figlio Matteo, che segue le sue orme, si esibiranno per Papa Leone XIV il prossimo 5 settembre a Castel Gandolfo, all'interno delle Ville Pontificie quando il nuovo Pontefice inaugurerà ufficialmente Borgo Laudato Si'. Il luogo, per secoli residenza dei Papi, si apre al pubblico e vi troveranno applicazione i principi contenuti nell'Enciclica Laudato Si', che proprio quest'anno compie dieci anni dalla sua pubblicazione. Lo rende noto un comunicato dello stesso Borgo Laudato Si'.
Borgo Laudato Si': Un progetto di Papa Francesco
"Situato nella residenza pontificia di Castel Gandolfo, Borgo Laudato si' - si legge - è un progetto nato dalla volontà di Papa Francesco, che ha affidato nel 2023 al Centro di Alta Formazione Laudato si' la missione di creare un luogo dove la cura del creato e il rispetto della dignità umana, soprattutto dei più fragili, possano essere protetti e valorizzati attraverso un impegno condiviso che trova le sue radici nella fede".
Preghiera e benedizione a Borgo Laudato Si'
Prima della benedizione del luogo da parte del Pontefice, il maestro Andrea Bocelli e suo figlio Matteo si uniranno in preghiera offrendo un canto insieme. "La proprietà, che si estende su 55 ettari - spiega la nota - include storici giardini, palazzi, monumenti e vestigia archeologiche, zone agricole e nuovi spazi dedicati alla formazione e alla coltivazione biologica e rigenerativa ed è il frutto di un percorso che intreccia spiritualità, educazione e sostenibilità con l'obiettivo di offrire uno spazio aperto, accessibile e inclusivo, per formarsi, riflettere e sperimentare una relazione più consapevole e rispettosa con il creato".
Visita del Pontefice e liturgia della parola
"Nel corso del pomeriggio, il Pontefice, prima di presiedere la Liturgia della Parola con il Rito di Benedizione - annuncia il comunicato - effettuerà una visita simbolica del Borgo visitando i luoghi principali e incontrando i dipendenti, i collaboratori, le loro famiglie e tutte le persone che animano, a diverso titolo, la realtà di Borgo Laudato si', come religiosi, formatori, studenti, cittadini, partner e sostenitori. Saranno inoltre presenti alla cerimonia rappresentanti della Curia Romana e delle istituzioni, oltre ai tanti che hanno contribuito alla nascita di questo progetto"