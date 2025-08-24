In California i gelati li serve un orso vero

AGI - Chi ha detto che per lavorare in una gelateria servono esperienza e referenze? A quanto pare, basta una buona dose di curiosità, una passione per il dolce e… un’abbondante pelliccia.
Nella tranquilla località turistica di South Lake Tahoe, in California, un orso ha deciso di cambiare vita e provare la carriera da gelataio. O almeno, così è sembrato dalla sua espressione dietro il bancone.
Fuzzy gelataio inaspettato
L’animale, battezzato affettuosamente “Fuzzy” dagli agenti dello sceriffo intervenuti sulla scena, è stato avvistato dietro il bancone di una gelateria locale mentre da una parte dava un’occhiata molto approfondita all’offerta di gusti e dall’altra sembrava volesse chiedere ai clienti “cono o coppa?”.
La passione per il gelato alla fragola
Secondo quanto riportato dall’Ufficio dello Sceriffo della contea di El Dorado, Fuzzy sembrava particolarmente interessato al gelato alla fragola. Gli agenti, arrivati dopo una segnalazione di “presenza insolita in gelateria”, si sono trovati davanti una scena degna di un film Pixar: il plantigrado, paffuto e placido, sembrava più un nuovo assunto che un intruso.
Il lieto fine
Con un po’ di “gentile persuasione” (e forse l’odore della foresta come incentivo), Fuzzy è stato convinto ad abbandonare il suo turno di lavoro. Nessun danno, se non qualche impronta di zampa e un barattolo di topping sospettosamente vuoto. Ovviamente, prima di accompagnarlo fuori, i poliziotti hanno immortalato il momento.
Fuzzy mascotte ufficiale
La comunità, tra una risata e l’altra, ha già proposto di rinominare la gelateria in “Orso Goloso” e qualcuno parla addirittura di una mascotte ufficiale. Non è il primo caso di orso-gourmet a Tahoe. Negli ultimi mesi, i plantigradi della zona si stanno sempre più orientando verso il cibo umano: gelati, snack, pizze. Lo scorso mese, un esemplare soprannominato “Cinnamon” ha svuotato un freezer e se n’è andato con 3 galloni di gelato al cioccolato e biscotto. Se continua così, la prossima apertura sarà una gelateria “Bear & Jerry’s”.