Attacchi di Israele in Yemen, l'Idf: "Presi di mira siti militari Houthi"

AGI - Dopo l'annuncio da parte dei media yemeniti, arriva anche da Israele la conferma dell'attacco dell'Idf in corso su Sanaa, capitale dello Yemen, con una foto pubblicata dal ministro della Difesa Israel Katz. L'immagine, diffusa dalla stampa israeliana, lo ritrae accanto al premier Benjamin Netanyahu e al capo di stato maggiore dell'Idf, tenente generale Eyal Zamir, impegnati a seguire su dei monitor l'operazione in corso contro gli Houthi.
צופה בתקיפת מטוסי חיל האוויר בתימן מהבור בקריה, ביחד עם ראש הממשלה והרמטכ"ל pic.twitter.com/aF0RwUv0zH— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 24, 2025
Lo scatto arriva dal centro di comando dell'Iaf presso il quartier generale militare di Tel Aviv, mentre l'Aeronautica militare israeliana sta bombardando Sanaa. Secondo quanto riferito dai media locali, tra cui il quotidiano Times of Israel, gli attacchi a Sanaa hanno preso di mira una struttura militare vicino a un palazzo presidenziale, un deposito di carburante e due centrali elettriche.
Raid Idf su palazzo presidenziale Sanaa
L'attacco israeliano in corso su Sanaa ha preso di mira l'area del palazzo presidenziale e delle basi missilistiche. A riferirlo all'agenzia Reuters sono residenti della capitale dello Yemen. Il corrispondente in Yemen dell'emittente libanese "Al-Mayadeen" ha sottolineato che il palazzo è abbandonato da anni, a seguito di diversi attacchi diretti contro di esso in passato.
I ribelli Houthi dello Yemen hanno anche loro affermato che Israele ha colpito la capitale Sanaa. L'emittente televisiva Al-Masirah degli Houthi ha riferito di un'"aggressione israeliana alla capitale Sanaa", senza fornire dettagli.
L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira alcuni siti militari Houthi nella capitale yemenita Sanaa, comprese aree vicino al palazzo presidenziale, centrali elettriche e un deposito di carburante. "Gli attacchi sono stati condotti in risposta ai ripetuti attacchi del regime terroristico Houthi contro lo Stato di Israele e i suoi civili, tra cui il lancio di missili terra-terra e droni verso il territorio israeliano negli ultimi giorni", ha affermato l'esercito in una nota, dando così conferma dell'operazione attuata.
Le forze dell'aeronautica militare israeliana hanno attaccato lo Yemen a bassa quota, di giorno, non dal mare. Lo riferiscono fonti di sicurezza nel commentare l'operazione.
L'attacco in Yemen "ha incluso l'uso di decine di munizioni e uno dei suoi obiettivi è interrompere la fornitura di energia elettrica alla capitale Sanaa". Le stesse fonti hanno inoltre affermato che "insolitamente, gli aerei hanno attaccato in modalità stand-in sopra gli obiettivi e a bassa quota, di giorno e non dalla costa".
Houthi, sostegno a Gaza a prescindere dal prezzo
"Continueremo a sostenere Gaza, a prescindere dal prezzo": lo ha dichiarato Hazem al-Asad, membro dell'ufficio politico degli Houthi, in un post su X, mentre è in corso un attacco dell'aeronautica israeliana contro Sanaa, la capitale dello Yemen.
"L'aggressione contro il popolo yemenita è un fallimento, porterà solo delusione al nemico. Ciò che ci preoccupa è fermare l'aggressione e togliere l'assedio a Gaza. Il nostro popolo continuerà a sostenere e assistere la nostra gente a Gaza, a prescindere dal prezzo", ha insistito al-Asad.