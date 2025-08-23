Tank israeliani giunti nel quartiere di Sabra a Gaza City

AGI - I carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) sono entrati nel quartiere di Sabra, a Gaza City, nella Striscia di Gaza centrale. Lo riferiscono i media locali, ripresi da quelli israeliani, tra cui Ynet.
Sono 61 i palestinesi che sono stati uccisi a Gaza nelle ultime 24 ore e 308 sono rimasti feriti. Lo ha riferito il ministero della Salute nella Striscia, guidato da Hamas, precisando che sono otto i nuovi casi di decesso dovuti a malnutrizione e fame. In totale i morti dall'inizio della guerra sono 62.622 e 157.673 i feriti.
Secondo al-Jazeera, dall'alba sono almeno 37 i morti, tra cui 16 palestinesi che sono stati uccisi mentre attendevano gli aiuti.
Manifestazioni in Israele per accordo su ostaggi
In serata sono previste manifestazioni in tutta Israele per chiedere il rilascio degli ostaggi e contro il governo guidato dal premier Benjamin Netanyahu, in vista della giornata di proteste di massa annunciata per martedì prossimo dal Forum dei familiari degli ostaggi.
Domenica scorsa, secondo gli organizzatori, quasi un milione di israeliani ha partecipato allo sciopero nazionale unendosi a manifestazioni in tutto il Paese - tra cui la principale a Tel Aviv con 500 mila partecipanti - per chiedere l'immediato rilascio dei rapiti.
Si è trattato della manifestazione piu' grande dal settembre 2024, quando la popolazione scese in massa in piazza per protestare dopo l'assassinio di sei giovani ostaggi a Gaza.