Zelensky: "Da Russia solo ultimatum"

AGI - La Russia continua solo a usare ultimatum perché vuole proseguire la guerra. Lo ha ribadito il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, parlando in conferenza stampa congiunta col segretario generale della Nato, Mark Rutte, in visita a Kiev.
"È a livello di leader che dovrebbe essere risolta la questione della fine della guerra. Ma vediamo che i russi stanno facendo di tutto per impedire l'incontro", ha detto Zelensky, sottolineando che l'Ucraina, a differenza della Mosca, non ha paura di incontrare i leader. "Siamo pronti a lavorare in modo produttivo, al massimo. Ci auguriamo che i partner contribuiscano a garantire almeno una posizione minimamente produttiva da parte russa", ha aggiunto il leader di Kiev.
Zelensky ha sottolineato che è necessario costringere i russi a impegnarsi nella diplomazia. "Se non accettano una soluzione diplomatica a questa guerra, se non vogliono porvi fine, servono sanzioni molto severe. Contiamo molto su pacchetti di sanzioni forti da parte dei partner", ha poi concluso.