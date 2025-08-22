Trump: "Ucraina? Non sono contento di come sta andando"

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha gradito il bombardamento russo che ha colpito in Ucraina un'azienda americana. "Non ne sono contento, e non sono contento di nulla che abbia a che fare con quella guerra - ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale - io ne ho sistemate sette di guerre. E in realtà, se pensi alle guerre precedenti e a quelle prima ancora, sarebbero dieci".
"Pensavo - ha aggiunto - che questa sarebbe stata a metà classifica in termini di difficoltà. Ora non sono contento di nulla riguardo a quella guerra. Niente, per nulla. Vedremo cosa succede. Penso che nelle prossime due settimane scopriremo in che direzione andrà".
Il presidente Trump, ha invitato il presidente russo Vladimir Putin ai Mondiali in programma in Usa nel 2026. "Credo - ha detto, mostrando ai giornalisti una foto scattata con Putin al vertice in Alaska - che potrebbe arrivare a seconda di quello che accadrà". "Potrebbe venire - ha aggiunto - come potrebbe non venire".
Quella di Hamas è estorsione e deve finire
Il presidente Usa, Donald Trump, ha attaccato Hamas e parlato di "estorsione che deve finire", riferendosi alla situazione degli ostaggi israeliani ancora in mano all'organizzazione palestinese. "Non so cosa sta facendo Israele - ha aggiunto - ma Hamas, dopo la mia dichiarazione (su Truth, ndr), voleva darci dieci ostaggi, e altri dieci". "La situazione deve finire - ha continuato - è un'estorsione, e deve finire. Vedremo cosa succede".