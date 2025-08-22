Terremoto 7.6 in Antartide, allerta tsunami
Terremoto 7.6 in Antartide, allerta tsunami
Terremoto 7.6 in Antartide, allerta tsunami

Il Servizio nazionale per la prevenzione e la risposta ai disastri ha definito l'evento come "di media intensità"
AGI - Un terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito giovedì sera la regione cilena di Magellano e Antartide. La scossa ha fatto scattare l'allarme a causa del rischio di un possibile tsunami, secondo i servizi di emergenza. Il terremoto ha colpito venerdì alle 22:16 ora locale (02:16 GMT) e ha avuto una magnitudo di 7,6.

Si è verificato 258 chilometri a nord-est della base Frei, situata sull'isola di Re Giorgio nella Penisola Antartica, ha affermato il National Seismological Center in un rapporto.

Allerta tsunami e stato di attenzione in Antartide

Il Servizio nazionale per la prevenzione e la risposta ai disastri (Senapred) ha descritto il terremoto come "di media intensità" e ha affermato che nel territorio antartico è stato dichiarato lo "stato di attenzione" a causa del rischio di un possibile tsunami.

