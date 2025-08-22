Una Ong diffonde un video del generale libico Almasri che picchia un uomo

AGI - L'organizzazione non governativa Refugees in Libya ha condiviso su X un video di Osama Najeem, meglio noto come Almasri, mentre in pieno giorno afferra per il collo a mani nude un cittadino libico e lo percuote in strada a Tripoli. Secondo quanto scrive l'organizzazione sul suo profilo social, Almasri avrebbe ucciso l'uomo.
"Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta del fatto, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all'inizio di gennaio", si legge ancora nel post dell'Ong.
BREAKING NEWS— Refugees In Libya (@RefugeesinLibya) August 21, 2025
A new video clip is circulating showing Osama Njeem popularly known as #Almasri killing a Libyan citizen in the streets of Tripoli. We are still working to confirm the exact date of the incident, but it happened recently. This is the same ICC-wanted criminal for… https://t.co/SbjdhSDZJQ pic.twitter.com/f2KVAed2hO
Schlein, Meloni perché lo hai liberato?
"Le immagini mostrate dai media libici sono terrificanti. Se venisse confermato che a commettere il barbaro omicidio di un cittadino libico in mezzo alla strada è stato il criminale Almasri, il governo italiano deve rispondere a una semplice domanda". Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein.
"Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere", aggiunge.
Conte, immagini raccapriccianti. Meloni nulla da dire?
"Sono raccapriccianti le immagini che individuerebbero nel criminale Almasri l'uomo che picchia e uccide a mani nude un cittadino libico per le strade di Tripoli". Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte.
"Sì proprio lui, lo stupratore e assassino ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, rispedito in Libia con tutti gli onori dal governo Meloni su un aereo di Stato con bandiera italiana. Giorgia le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta? Cosi' solerte e ciarliera nella propaganda di governo, su Almasri non hai nulla da dire? Da mesi in silenzio, continui a non dirci - dopo avere con i tuoi ministri cambiato sette versioni diverse - le vere ragioni per cui avete rimpatriato un torturatore omicida, sottraendolo alla giustizia italiana. Perché non spieghi agli italiani se siete sotto ricatto? Parli spesso di 'credibilità' dell'Italia sul piano internazionale, ma questo vostro comportamento ha esposto l'Italia - culla del diritto anche internazionale - a una infamante vergogna mondiale", sottolinea.