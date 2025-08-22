SpaceX lancia con successo un drone spaziale militare 

AGI - Un drone spaziale militare statunitense, progettato per rimanere in orbita per diverse centinaia di giorni consecutivi, è stato lanciato la notte tra il 21 e il 22 agosto da un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base aerea di Cape Canaveral in Florida.
Dettagli del lancio e caratteristiche dell'X-37B
Il lancio di SpaceX è stato completato con successo alle 23:50 ora locale (03:50 GMT di venerdì), secondo le immagini trasmesse in diretta dal gruppo del multimiliardario Elon Musk. Questo shuttle senza pilota denominato X-37B è stato sviluppato dal produttore di aeromobili Boeing. Il veicolo spaziale, che assomiglia a un piccolo space shuttle, ha già completato sette lunghi voli e ha trascorso complessivamente più di 10 anni nello spazio, spiega il produttore sul suo sito web.
Obiettivi della missione e tecnologie testate
La durata della sua nuova missione non è stata resa nota dalle forze armate statunitensi, che rilasciano poche informazioni sul suo conto. Ha tuttavia specificato che questa ottava missione dell'X-37B consentirà di effettuare test ed esperimenti scientifici sulle "tecnologie di comunicazione laser inter-satellite" e sulla "navigazione spaziale migliorata". E questo al fine di "contribuire a migliorare la resilienza, l'efficienza e la sicurezza delle architetture di comunicazione spaziale americane".
Caratteristiche tecniche e rientro sulla Terra
Progettato per l'esercito degli Stati Uniti, questo drone è lungo nove metri e alimentato da pannelli solari. Sebbene debba essere lanciato nello spazio tramite razzo, è progettato per tornare sulla Terra autonomamente. L'X-37B è atterrato in California a marzo, dopo aver trascorso più di un anno in orbita.