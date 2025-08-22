"L'Idf è nazista". L'accusa dell'attore premio Oscar

AGI - L'attore spagnolo e premio Oscar Javier Bardem accusa l'esercito israeliano di essere "nazista", in un post diffuso sui social accompagnato da un video. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel, sottolineando che il filmato di un cecchino dell'Idf che spara a un palestinese al confine con Gaza, mentre i suoi commilitoni esultano, è stato diffuso per la prima volta nel 2018, suscitando l'attenzione e l'indignazione internazionale. Bardem, nel suo post, non ammette che il filmato risalga ad almeno sette anni fa, e non è chiaro se ne sia a conoscenza.
Il post incriminato su Instagram
"L'Idf è nazista", ha scritto in stampatello l'iconico attore su Instagram sia in inglese che in spagnolo. "Ricordate Amon Goth in Schindler's List? Un sadico ufficiale delle SS che sparava ai prigionieri dal suo balcone solo per divertimento. Incarnava la banalità del male e l'impunità della crudeltà all'interno di un apparato militare oppressivo". "Oggi, la stessa logica di terrore e disumanizzazione è quella che l'Idf applica contro il popolo palestinese", ha sottolineato il premio Oscar.
Il video e la reazione dei soldati
Nel filmato, apparentemente girato con un mirino o un binocolo, si possono sentire i soldati discutere dello sparo, mentre il cecchino punta il fucile sul sospettato, che si trovava a diversi metri dalla barriera di sicurezza al confine con Gaza. Il sospettato non sembra armato. Mentre il cecchino spara, uno dei soldati che guardano esplode in un applauso. "Wow! Che video! Sì! Figlio di puttana. Che video! Guarda, stanno correndo per evacuarlo", esclama entusiasta il fotografo. Mentre si vede un gruppo di palestinesi che porta via l'uomo ferito, il fotografo aggiunge: "Che video leggendario".