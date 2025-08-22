L'India vieta il gioco d'azzardo online

AGI - Il parlamento indiano ha approvato una legge draconiana che vieta il gioco d'azzardo online. Il provvedimento si applica sia ai siti di poker online sia a quelli specializzati in giochi sportivi virtuali, noti come "fantasy sport". In India, alcune app di fantasy sport per il cricket, lo sport più importante del paese, sponsorizzano l'Indian Cricket League (IPL) e la nazionale.
La legge sulla "Promozione e regolamentazione del gioco d'azzardo online" è stata approvata da entrambe le camere del Parlamento. In base alla nuova norma, qualsiasi individuo o azienda che offra giochi d'azzardo online potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere.
"Questa legge mira a ridurre la dipendenza, la rovina e il disagio sociale causati da piattaforme di gioco predatorie che prosperano grazie a ingannevoli promesse di ricchezza rapida", ha dichiarato il governo in una nota.
Il mercato indiano del gioco online è uno dei più grandi al mondo: secondo i dati governativi, 450 milioni di persone - circa un terzo della popolazione del paese più popoloso del mondo - perdono un totale di 2,3 miliardi di euro all'anno nelle app di gioco d'azzardo.
Tuttavia, la nuova legge prevede eccezioni per gli eSport e i giochi educativi, che il governo afferma saranno promossi come parte dell'economia digitale. Il primo ministro Narendra Modi ha dichiarato che la nuova legge "incoraggerà gli eSport e il social gaming online" e "allo stesso tempo proteggerà la nostra società dagli effetti dannosi del gioco d'azzardo online".
Gli stakeholder di questo settore avevano chiesto una regolamentazione e una tassazione piuttosto che un divieto, ritenendo che per aggirarle, milioni di giocatori si sarebbero rivolti a siti offshore e operatori non regolamentati. Tuttavia, i sostenitori della legge hanno argomentato che i costi sociali sono troppo elevati da tollerare, sottolineando che sono responsabili, tra le altre cose, di dipendenze e suicidi. Il governo ha anche citato la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ashwini Vaishnaw, ministro della Tecnologia, ha sottolineato che la legge distingue tra giochi di società online e giochi d'azzardo. "Incoraggia gli e-sport, ovvero competizioni organizzate di videogiochi, e promuove giochi di società e didattici online sicuri", ha precisato il governo in una nota.