Un giudice ordina di smantellare la super prigione di Trump

AGI - Un giudice della Florida ha vietato all'amministrazione Trump e alle autorità della Florida di trattenere nuovi migranti nel centro di detenzione soprannominato "Alcatraz per alligatori" e ha ordinato loro di rimuovere molte delle sue strutture entro 60 giorni, di fatto chiudendolo. In seguito alla decisione, le autorità della Florida hanno annunciato che avrebbero presentato ricorso.
Il centro di detenzione è stato allestito in fretta e furia a giugno con letti a castello, gabbie metalliche e padiglioni di tela bianca, il tutto in un aeroporto abbandonato nel mezzo delle paludi delle Everglades. La Casa Bianca e le autorità locali l'hanno soprannominata "Alcatraz degli alligatori", in riferimento all'ex isola-prigione nella baia di San Francisco che Donald Trump intende riaprire. In Florida sono previsti circa 3.000 posti, ha affermato il Segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem.
Reazioni e preoccupazioni ambientali
Ma il centro ha scatenato l'ira dei gruppi ambientalisti (le Everglades sono un'area protetta) e dei difensori dei diritti umani. La sentenza pronunciata giovedì dal giudice Kathleen Williams fa seguito a una causa intentata da due gruppi, Friends of the Everglades e Center for Biological Diversity, che sostengono che il centro minaccia il fragile ecosistema delle zone umide circostanti ed è stato costruito senza studi di impatto ambientale.
L'ordine del giudice Williams
All'inizio di agosto, il giudice aveva già ordinato la sospensione temporanea di tutte le nuove costruzioni nel centro. Questa volta, ordina all'amministrazione Trump e allo Stato della Florida, governato dal repubblicano Ron DeSantis, di rimuovere entro 60 giorni tutte le recinzioni temporanee installate per il centro, nonché tutti gli impianti di illuminazione, i generatori e i sistemi di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. Vieta inoltre di "introdurre nel sito qualsiasi nuova persona che non fosse già trattenuta al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza".