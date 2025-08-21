Ucraina: attacco record russo, 614 tra missili e droni

AGI - Nella notte la Russia ha attaccato l'Ucraina lanciando 614 tra droni e missili, un record in un mese. Lo ha denunciato Kiev. L'attacco ha colpito anche le regioni dell'estremo ovest del Paese situate a centinaia di chilometri dalla linea del fronte. Il canale televisivo TSN riferisce di un'esplosione nella città di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, oltre a tre deflagrazioni segnalate nell'oblast di Rivne, nell'Ucraina occidentale, lontano dalle linee del fronte e a circa 304 chilometri a ovest di Kiev.
Droni sono stati segnalati anche negli oblast di Leopoli, Ternopil e Chmelnyckyj. Esplosioni sono state udite nelle città occidentali di Leopoli, Lutsk e Mukachevo, secondo quanto riportato dai media.
Questa nuova ondata di attacchi notturni si verifica nonostante i colloqui di pace in corso tra Russia e Usa, con il coinvolgimento di diversi leader europei, in vista di un incontro diretto tra i due leader rivali, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Da quando Trump ha incontrato Putin ad Anchorage il 15 agosto, almeno 31 civili sono stati uccisi e altri 145 sono rimasti feriti negli attacchi russi in tutta l'Ucraina.