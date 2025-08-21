In Gran Bretagna è crisi... dei bagni pubblici

AGI - Sporchi, pieni di siringhe, inaccessibili. Questa è la situazione dei bagni pubblici in Gran Bretagna (ma non solo), che rischia di aggravarsi quando Raymond Martin andrà in pensione.
La gente ride quando Martin, amministratore delegato della British Toilet Association (BTA), dice loro che si occupa di ispezionare i bagni? Sì, dice. “Ma poi, immediatamente, dicono: ‘Ti dirò dove sono stato e dove c'erano dei bagni meravigliosi...’”.
Martin ama il suo lavoro, che lo porta in giro per tutto il Paese. E ama davvero, davvero i bagni. Quest'anno compirà 70 anni e ha iniziato a pensare a chi potrebbe dirigere la BTA quando lui si ritirerà. Sta, dice, “cercando qualcuno che abbia la stessa passione per i bagni”. Ma prima di allora, Martin è impegnato in quella che lui chiama la sua missione. “Dio o chi per lui ha detto: ‘Abbiamo bisogno di qualcuno che faccia questo lavoro’”.
Martin considera i bagni pubblici una parte fondamentale delle infrastrutture pubbliche, anche se negli ultimi anni il numero dei servizi è sceso. Secondo Raymond, dal 2000 il Regno Unito ha perso circa il 50% dei suoi bagni pubblici. La cifra è più vicina al 35%, secondo Jo-Anne Bichard e Gail Ramster, ricercatrici di design accessibile e autrici del libro Designing Inclusive Public Toilets: Wee The People.
Quando il governo di coalizione Con-Lib ha introdotto l'austerità nel 2010 e ha tagliato i bilanci dei comuni, una delle prime cose che molti di essi hanno fatto per risparmiare denaro è stata chiudere i bagni pubblici. Da quando è stata fondata nel 1999, la BTA ha cercato di convincere il governo a prendere sul serio la questione dei bagni (si occupa anche di altre questioni, come la fornitura di cestini per assorbenti nei bagni maschili e il monitoraggio delle questioni relative ai bagni, compreso il divieto di accesso durante le lezioni nelle scuole).
Dopo la pandemia di Covid, molti dei bagni che erano stati chiusi non sono mai stati riaperti. Quando è stata annunciata la legge sul livellamento e la rigenerazione e è stato suggerito di nominare un “zar dei bagni” per supervisionare la fornitura di servizi igienici pubblici, i conservatori l'hanno respinta. “[Hanno detto] nessuno vuole essere il ministro della cacca. Nessuno vuole essere il ministro dei bagni”.