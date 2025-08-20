Ucraina: Pentagono ad alleati europei, "impegno minimo da Usa"

AGI - Il sottosegretario alla Difesa americana, Elbridge Colby, ha detto a un ristretto gruppo di alleati che gli Stati Uniti intendono svolgere un ruolo minimo in eventuali garanzie di sicurezza per l'Ucraina, uno dei segnali più chiari finora che l'Europa dovrà farsi carico del mantenimento di una pace duratura a Kiev. Lo riporta il sito americano 'Politico'.
Visione statunitense
I commenti di Colby sono arrivati in risposta a domande fatte da leader militari europei durante un incontro guidato dal capo degli Stati Maggiori Riuniti, il generale Dan Caine. I capi della difesa di Regno Unito, Francia, Germania e Finlandia hanno sollecitato la parte statunitense a chiarire quali forze terrestri e risorse aeree intendesse mettere a disposizione per aiutare l'Ucraina a mantenere un accordo di pace con la Russia. "Si fa strada la realtà che sarà l'Europa a dover realizzare la sicurezza sul campo", ha commentato a Politico un diplomatico della Nato. "Gli Stati Uniti - ha aggiunto - non sono pienamente impegnati in nulla". Gli incontri, seguiti al summit alla Casa Bianca tra Donald Trump, i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, hanno evidenziato l'enorme compito che attende gli alleati, mentre i Paesi europei valutano i piani per inviare una forza di pace in Ucraina e acquistare più armi di fabbricazione americana per Kiev.