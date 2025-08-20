AGI - La Casa Bianca ha lanciato un nuovo account su TikTok, il social network di proprietà cinese che continua a operare negli Stati Uniti con il consenso del presidente Donald Trump, nonostante una legge che ne imponga la vendita.
"Stati Uniti, SIAMO TORNATI! Come va, TikTok?", si legge in un messaggio che accompagna un video di 27 secondi, il primo post dell'account della Casa Bianca sulla popolare applicazione. Un'ora dopo il primo video, l'account aveva circa 4.500 follower, in poche ore ha superato quota 60mila, anche grazie alla pubblicazione di nuovi video.
L'account personale di Trump su TikTok ha 110,1 milioni di follower e il suo ultimo post risale al giorno delle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024.
La vendita della piattaforma
TikTok è di proprietà della società internet cinese ByteDance. Una legge federale che impone la vendita o il divieto di TikTok per motivi di sicurezza nazionale avrebbe dovuto entrare in vigore il giorno prima dell'insediamento di Trump, il 20 gennaio. Tuttavia, il presidente repubblicano ha sospeso tale divieto e a metà giugno ha prorogato di altri 90 giorni il termine entro il quale l'applicazione doveva trovare un acquirente non cinese, come condizione per non essere vietata negli Stati Uniti. Il nuovo termine scade a metà settembre.
Sebbene Trump avesse a lungo sostenuto il divieto o il disinvestimento di TikTok, ha cambiato posizione ritenendo che ciò gli servisse per conquistare il sostegno dei giovani nella sua rielezione.