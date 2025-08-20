La lotta per salvare dal fuoco un albero di 450 anni

AGI - In Oregon i vigili del fuoco stanno tentando di spegnere un incendio che brucia all’interno del Doerner Fir, uno degli alberi più alti e antichi del mondo. Si tratta di un abete di Douglas costiero che supera i 99 metri di altezza. Si stima che abbia più di 450 anni. L’albero si trova nella Coos County, nella catena montuosa della costa meridionale dello Stato.
Il rogo è iniziato sabato. Un volo con drone a infrarossi, scrive il Guardian, ha confermato martedì l’assenza di fiamme o fumo sulla sommità, ma ha rilevato calore all’interno di una cavità del tronco a circa 85 metri d’altezza, ha riferito il Bureau of Land Management. "Capire come avvicinarsi lateralmente per versare acqua sulla cavità è una sfida", ha spiegato la portavoce Megan Harper.
Firefighters are battling a blaze inside Oregon’s Doerner Fir, a 450-year-old tree once ranked among the tallest in the world. https://t.co/gOJR6ji2xn— Central Oregon Daily News (@CODaily) August 20, 2025
Le azioni per salvare l'albero
Lunedì alcuni elicotteri hanno ridotto le fiamme nella parte alta dell’albero con lanci mirati d’acqua. A terra sono stati installati irrigatori alla base del tronco e una linea di contenimento per evitare la propagazione delle fiamme. Martedì le squadre sono rimaste in osservazione, con elicotteri pronti a intervenire in caso di riattivazione. Per motivi di sicurezza non saranno inviati arrampicatori: la caduta di materiale infuocato dalla cima rende troppo rischioso il lavoro sotto l’albero. La causa del rogo è ancora in fase di indagine, mentre l’area è stata chiusa al pubblico.
Secondo gli esperti, l’altezza del Doerner Fir lo rende particolarmente esposto ai fulmini. Il caldo estivo e la mancanza di pioggia hanno favorito l’accumulo di muschio secco e corteccia infiammabile. "È un albero antico", ha spiegato Harper. "Ha molta resina, una sostanza altamente infiammabile".
