Putin: "La Russia ha uno scudo nucleare affidabile" 

AGI - La Russia dispone di uno scudo nucleare affidabile. Lo ha sottolineato il Presidente russo, Vladimir Putin, congratulandosi con i lavoratori e i veterani dell'industria nucleare russa per l'80* anniversario. Il telegramma è stato pubblicato sul sito web del Cremlino.
Le parole del presidente Putin
"Siamo giustamente orgogliosi dei nomi degli straordinari fondatori del progetto nucleare, generazioni di scienziati, ingegneri e specialisti di talento. Grazie alla loro professionalità e al loro impegno, negli ultimi anni sono state avviate centinaia di nuove imprese, istituti di ricerca e uffici di progettazione, è stato costruito un complesso scientifico e industriale unificato e si è formato uno scudo nucleare affidabile per la Patria", si legge nel telegramma del capo dello Stato. Il Presidente ha inoltre espresso la fiducia che gli scienziati nucleari russi continueranno a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore e incrementeranno anche la ricerca fondamentale e applicata. "La creazione dell'industria nucleare nel 1945 è stato un evento importante, davvero epocale nella storia del nostro Paese, un trionfo del progresso scientifico e tecnologico, che ha determinato in molti modi lo sviluppo dell'economia nazionale, dell'energia, della sanità, del complesso militare-industriale e ha contribuito a garantire la sicurezza nazionale e a raggiungere la parità strategica", ha osservato Putin. Secondo il capo dello Stato, l'industria nucleare incarna a pieno titolo la potenza tecnologica della Russia e il team Rosatom preserva e accresce le tradizioni creative dei suoi predecessori. "State risolvendo efficacemente problemi volti a introdurre tecnologie rivoluzionarie in settori chiave dell'economia, implementando progetti infrastrutturali, modernizzando la flotta di rompighiaccio nucleari e dando un contributo significativo all'esplorazione dello spazio", ha aggiunto il Presidente.