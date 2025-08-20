Dazi, non ci saranno esenzioni per gli alcolici europei
Dazi, non ci saranno esenzioni per gli alcolici europei
Home>Estero

Dazi, non ci saranno esenzioni per gli alcolici europei

L'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea non prevede deroghe. +15% su cognac, whiskey e prosecco
Una cantina di prosecco Franciacorta
AGF - Una cantina di prosecco Franciacorta
dazi whiskey prosecco cognac
di lettura

AGI - Niente da fare: bere europeo costerà di più agli appassionati americani di whiskey irlandese, di cognac francese e di prosecco italiano. Non ci saranno esenzioni dai dazi fissati al 15% per vini e alcolici di provenienza europea.

ADV

È quanto sostiene il New York Times che cita un funzionario della Casa Bianca. Le indiscrezioni entrano anche nel dettaglio di quanto sarà inserito in una dichiarazione congiunta che Stati Uniti e Ue si apprestano a rilasciare. Tutto è riferito all'accordo raggiunto a fine luglio scorso in Scozia e non saranno previste esenzioni.

ADV

Martedì la Commissione europea ha confermato di aver ritrasmesso una bozza della dichiarazione alle controparti americane.

Impatto delle tariffe sul commercio estero

Gli appelli di produttori e importatori di alcolici destinati al mercato statunitense non sono stati raccolti. Le stime dell'impatto che le tariffe avranno sul commercio estero saranno importanti, con riflessi su produzione e forza lavoro.

ADV