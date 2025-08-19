Costa: "Lavoriamo per le garanzie di sicurezze di Kiev"

AGI - "Dopo tre anni e mezzo di guerra, l'attività diplomatica sta accelerando e cresce l'impulso a fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza, incluso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump a partecipare a questo sforzo. Accogliamo con favore questa iniziativa". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, al termine della riunione del Consiglio europeo in videoconferenza.
"Ci lavoriamo da tempo, e l'Europa è pronta a fare la sua parte a tutti i livelli. Ora è il momento di accelerare il nostro lavoro pratico, di mettere in atto una garanzia simile all'articolo 5 della Nato, con il continuo impegno degli Stati Uniti", ha aggiunto. "La Coalizione dei volenterosi dovrebbe rimanere strettamente coinvolta in questo processo, mentre le forze armate ucraine saranno la prima linea di difesa. Per questo motivo dobbiamo attuare, rafforzare e sbloccare il nostro sostegno militare all'Ucraina", ha concluso Costa.
"L'Ucraina è stata e rimarrà in cima all'agenda dei leader nelle settimane e nei mesi a venire, mentre continuiamo a sostenere gli sforzi verso una pace giusta e sostenibile. Come primo passo, la Russia deve porre immediatamente fine alle violenze. La nostra priorità assoluta deve essere quella di fermare le uccisioni". Ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
"Che lo chiamiamo cessate il fuoco o tregua è secondario. Ciò che conta è mantenere la pressione attraverso le sanzioni, se la Russia non si conforma. Ora più che mai è fondamentale mantenere una forte pressione sulla Russia", ha aggiunto Costa. "Infine, ma non meno importante, il futuro dell'Ucraina non riguarda solo forti garanzie di sicurezza e la ricerca di un potenziale accordo di pace con la Russia, ma anche il suo percorso europeo. Per questo motivo dobbiamo portare avanti il processo di allargamento", ha concluso.
Costa sente Zelensky, avanti con adesione Ue
Costa ha avuto una telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per ribadire il sostegno dell'Ue a Kiev e insistere sulla necessità di procedere con il processo di adesione dell'Ucraina all'Ue. "Subito dopo la nostra discussione con i membri del Consiglio europeo, ho avuto una telefonata con il presidente Zelensky. Ho sottolineato l'unita' dell'Ue e il suo incrollabile sostegno all'Ucraina, nonché il nostro impegno a mantenere la pressione sulla Russia", ha scritto su X Costa.
"Le nostre massime priorità sono fermare le uccisioni, promuovere lo scambio di prigionieri e garantire il ritorno delle migliaia di bambini rapiti dalla Russia. Collaboreremo con gli Stati Uniti per garantire garanzie di sicurezza concrete ed essenziali. Insieme al presidente Zelensky e agli Stati Uniti, prepareremo i prossimi passi per raggiungere una pace giusta e duratura", ha aggiunto. "Dobbiamo continuare a sostenere il popolo ucraino e portare avanti il processo di allargamento. Il futuro dell'Ucraina risiede anche nella prosperità e nella stabilità che l'adesione all'Ue può offrire", ha concluso Costa.