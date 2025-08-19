Tajani a Berna: "Ginevra sede giusta per i colloqui"

AGI - "Ginevra potrebbe essere la sede giusta" per l'incontro Putin-Zelensky. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo a Berna, dove oggi è in visita ufficiale.
"L''Italia - ha aggiunto il ministro - è favorevole che si svolgano a Ginevra" i colloqui "perché è un Paese che ha sempre lavorato per la costruzione della pace. Roma sarebbe stata anche una sede ideale, voluta da americani, ucraini e anche dagli altri, ma c'è il problema della Corte Penale internazionale, quindi sarebbe stato più complicato. Credo che la sede di Ginevra possa essere la sede migliore, l'Italia è favorevole, lo dirò anche oggi al ministro Cassis".
Quello della sede per il prossimo vertice con Putin è un dibattito che è iniziato subito dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca, dove si sono incontrati Donald Trump, Zelensky e una delegazione di leader Ue. Giorgia Meloni è tornata a proporre Roma, ma è poco gradita al leader russo che giudica l'Italia troppo schierata a fianco di dell'Ucraina. Quella più adatta per ospitare il vertice trilaterale Trump - Zelensky e Putin, fin da subito è apparsa Ginevra.
Ieri, a Washington, "direi che è stato fatto un passo in avanti nella direzione della pace che va costruita. C’è ancora molto lavoro da fare però mi pare che la decisione di avere un confronto a due Putin-Zelensky, e poi allargato al presidente degli Stati Uniti, sia una decisione che ci fa ben sperare per una conclusione della guerra entro la fine dell'anno. Bene anche la forte presenza dell'Europa. E bene, benissimo, anzi, che sia stata accolta la proposta italiana di garantire la sicurezza dell'Ucraina in futuro con una sorta di copia dell'articolo 5 della NATO, un'azione di mutuo soccorso". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Berna.
"Noi continuiamo a lavorare per la pace e quindi faremo tutto ciò' che è possibile, come abbiamo fatto fino a questa notte e come facciamo anche oggi qui in Svizzera, per costruire una situazione differente da quella che ha portato a centinaia di migliaia di morti in questi ultimi anni", ha aggiunto Tajani.