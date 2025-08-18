Trump e Zelensky, soli davanti ad una mappa. La foto simbolo 

AGI - Gli assistenti di Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Dan Scavino e Andri Yermak, hanno entrambi condiviso su X una foto in bianco e nero dei leader mentre parlano da soli, nello Studio Ovale, prima di incontrare i leader europei.
Il tono della riunione di stasera alla Casa Bianca è stato ben diverso da quello di febbraio. La nuova immagine riflette questo cambiamento. Dan Scavino, vice capo dello staff della Casa Bianca, ha condiviso l'immagine, con il post: "Prima di dirigersi all'incontro multilaterale con i leader europei nella Sala Est della Casa Bianca". Nel frattempo, anche l'assistente presidenziale ucraino Andriy Yermak ha ripostato l'immagine.
Before heading over to the Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the @WhiteHouse… pic.twitter.com/720okDltQh— Dan Scavino (@Scavino47) August 18, 2025
La questione di possibili concessioni territoriali da parte ucraina alla Russia è stata messa tra quelle prioritarie nei negoziati da Donald Trump dopo il suo incontro in Alaska il 15 agosto con il presidente russo, Vladimir Putin.