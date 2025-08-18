Multa salatissima alla Qantas per i licenziamenti illegali durante il Covid

AGI - La magistratura australiana ha multato oggi la compagnia aerea locale Qantas di 90 milioni di dollari australiani (50 milioni di euro) per il licenziamento illegale di 1.800 lavoratori del personale di terra durante la pandemia di Covid-19.
Il giudice Michael Lee si è pronunciato lunedì sulla sanzione presso la Corte federale del New South Wales (est) e ha affermato che la compagnia aerea dovrà pagare almeno 90 milioni di dollari, 50 milioni dei quali (pari a 30 milioni di euro) andranno al sindacato dei lavoratori dei trasporti (TWU, nel suo acronimo in inglese).
Il presunto rimorso di Qantas
Secondo la sentenza, l'azienda non sarebbe realmente dispiaciuta, ma "fingendo rimorso" e che se c'è pentimento, è forse "un riflesso del danno che il caso ha generato all'azienda".
Il contesto dei licenziamenti
La decisione del tribunale arriva dopo che Qantas aveva licenziato in modo illegittimo il personale di dieci aeroporti nel novembre 2020, all'inizio della pandemia di Covid-19. Di fatto erano stati mandati a casa circa 1.800 lavoratori di terra, compresi gli addetti ai bagagli, quando la pandemia ha costretto l'Australia a chiudere i suoi confini nel marzo dello stesso anno fino a novembre 2021, prima di una riapertura progressiva.
Sentenze e illegalità della misura
La compagnia aerea aveva deciso di esternalizzare i servizi di terra, ma la Corte federale australiana ha stabilito in due sentenze, nel 2021 e nel 2023, che questa misura era illegale, cosa che è stata successivamente approvata dalla Corte Suprema. La TWU ha criticato la mossa annunciata da Qantas, che è stata privatizzata tra il 1993 e il 1997, e ha affermato che l'esternalizzazione "illegale" dei lavoratori licenziati durante la pandemia non ha funzionato.
Accordo con TWU
Lo scorso dicembre, la compagnia aerea ha raggiunto un accordo con la TWU in base al quale doveva pagare 120 milioni di dollari australiani (72,5 milioni di euro) da distribuire tra gli oltre 1.800 dipendenti licenziati illegalmente, mentre l'accordo di oggi prevede una multa da parte del tribunale.
Prossimi risultati finanziari di Qantas
Qantas pubblicherà i risultati finanziari dell'ultimo anno il 28 agosto.