Norvegia: il figlio della Principessa accusato di stupri

AGI - Un figlio della principessa ereditaria norvegese è stato accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri e diversi atti di violenza e aggressione. Marius Borg Hoiby, 28 anni, nato da una relazione precedente al matrimonio della principessa ereditaria Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, è stato arrestato il 4 agosto dello scorso anno e indagato con l'accusa di aver aggredito una fidanzata. Oltre a quattro capi d'accusa per stupro, le accuse includono violenza domestica contro un ex partner e diversi capi d'accusa per violenza, disturbo della quiete pubblica, vandalismo e violazione di ordini restrittivi contro un altro ex partner.
È anche accusato di aver filmato i genitali di diverse donne senza il loro consenso, ha dichiarato ai giornalisti il pubblico ministero Sturla Henriksbo. "La pena massima per i reati elencati nell'atto d'accusa è la reclusione fino a 10 anni", ha affermato. "Si tratta di atti molto gravi che possono lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite", ha affermato il pubblico ministero. "Il fatto che Marius Borg Hoiby sia un membro della famiglia reale non dovrebbe, ovviamente, significare che debba essere trattato con più leggerezza o più severità rispetto ad atti simili commessi da altri", ha sottolineato Henriksbo.
I quattro stupri di cui Hoiby è accusato sarebbero avvenuti nel 2018, 2023 e 2024, l'ultimo dopo l'inizio delle indagini della polizia. Hoiby ha già ammesso l'episodio dell'agosto 2024 per il quale è stato arrestato. In una dichiarazione pubblica rilasciata 10 giorni dopo il suo arresto, ha affermato di aver agito "sotto l'effetto di alcol e cocaina dopo una lite", di aver sofferto di "disturbi mentali" e di aver lottato "a lungo con l'abuso di sostanze".
Hoiby è salito alla ribalta all'età di quattro anni, quando sua madre ha sposato il principe ereditario di Norvegia, con il quale ha avuto altri due figli. È stato cresciuto dalla coppia reale insieme ai fratellastri, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus, di 21 e 19 anni.