In Giordania torna dopo 35 anni il servizio militare obbligatorio

AGI - Il governo giordano ha annunciato la riattivazione del servizio militare obbligatorio a partire dal febbraio 2026 al fine di "rafforzare l'identità nazionale" e "formare il carattere" dei giovani, dopo che il servizio militare è stato abolito nel regno nel 1991 e nel contesto della crisi regionale in Medio Oriente con la guerra a Gaza.
Dettagli del nuovo programma
Il ministro della Comunicazione e portavoce del governo, Mohamed Momani, ha assicurato in una conferenza stampa insieme al portavoce delle forze armate giordane, Mustafa Hiyari, che questo nuovo programma consisterà in due modalità, una militare - la maggior parte del programma - e una teorica.
Integrazione e fasi del servizio militare
Il servizio militare integrerà le persone nate nel 2007 e per coloro che compiono 18 anni prima del 1° gennaio 2026, con una prima fase di 6.000 uomini giordani.
Avvio e durata del National Service Program
Il primo ciclo del cosiddetto National Service Program inizierà il 1° febbraio 2026 e ogni anno ci saranno tre cicli, ciascuno della durata di tre mesi, ha detto, aggiungendo che il numero di reclute aumenterà a 10.000 "il prima possibile".
Obiettivi del programma e possibili esenzioni
"Il programma mira a rafforzare l'identità nazionale giordana, formare il carattere dei nostri giovani e familiarizzarli con i valori dell'esercito, tra cui la dedizione e la disciplina", ha detto Momani, aggiungendo che le esenzioni saranno prese in considerazione nel servizio come previsto dalla legge, ad esempio per i bambini unici o le persone con disabilità mediche.
Costi e finanziamenti del programma
Ha anche detto che il costo per lo Stato sarà di 20 milioni di dinari (più di 28 milioni di dollari), spese che quest'anno saranno "di emergenza", anche se ha chiarito che il programma sarà coperto dal bilancio generale dello Stato e che non c'è alcun sostegno finanziario da nessuna parte.
Motivazioni dell'abolizione precedente
Uno dei motivi per cui il servizio militare è stato abolito all'inizio degli anni '90 è stato perché era così costoso.
Minacce e stabilità regionale
Alle domande dei giornalisti sul fatto che la Giordania debba affrontare una minaccia che ha spinto l'annuncio urgente del programma, Momani ha detto che "la minaccia viene dall'estrema destra israeliana. Il suo comportamento, che mina le possibilità di una soluzione a due Stati, influisce sulla stabilità regionale, quindi sosteniamo il nostro Stato e le sue istituzioni per rispondere con prudenza e razionalità a questa follia estremista".
Storia della coscrizione in Giordania
La Giordania ha abolito la coscrizione nel 1991, in base alla quale gli uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni erano tenuti a prestare servizio nell'esercito per due anni.
Aiuti e patto di difesa
Il regno hashemita dipende dagli aiuti degli Stati Uniti e ha un patto di difesa con Washington, in base al quale migliaia di truppe statunitensi sono nel Paese.