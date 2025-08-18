"I bambini di Gaza sono nemici". L'Australia respinge un deputato del Sionismo Religioso

AGI - L'Australia ha respinto la domanda di visto al deputato israeliano del Sionismo Religioso Simcha Rothman. Lo riferisce il Guardian, citando una dichiarazione del ministro degli Interni Tony Burke.
Le ragioni del rifiuto
Rothman, un legislatore di estrema destra che ha descritto i bambini di Gaza come "nemici" e ha chiesto il controllo totale di Israele sulla Cisgiordania, avrebbe dovuto fare una serie di apparizioni nelle scuole e nelle sinagoghe ebraiche e incontrare le vittime di una recente ondata di attacchi antisemiti.
Dichiarazioni del governo australiano
"Il nostro governo adotta una linea dura nei confronti delle persone che cercano di venire nel nostro paese e diffondere divisione", ha detto Burke. "Se vieni in Australia per diffondere un messaggio di odio e divisione, non ti vogliamo qui".
Reazioni e contesto politico
Rothman è un membro della coalizione di governo Netanyahu e il leader del suo partito è il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sanzionato lo scorso giugno dal governo Albanese insieme al ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir.
Accuse di antisemitismo
Secondo l'Australian Jewish Association - che lo aveva invitato e oggi ha confermato la cancellazione - "questa è una mossa ferocemente antisemita da parte di un governo che è ossessionato dal prendere di mira la comunità ebraica e Israele".
Politica estera australiana
Canberra ha assunto una posizione sempre più critica nei confronti di Israele nelle ultime settimane, annunciando anche l'intenzione di riconoscere a settembre uno Stato palestinese.