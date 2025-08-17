Trump punta al vertice a tre il 22 agosto

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler organizzare un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin il 22 agosto. Lo riporta Axios.
"Durante una conversazione telefonica con Zelensky e i leader europei, Trump ha dichiarato di voler tenere un vertice trilaterale 'veloce', già il 22 agosto", hanno rivelato due fonti ad Axios.
Il presidente Zelensky ha espresso sostegno alla proposta di incontro trilaterale. I dettagli del vertice dovrebbero essere discussi con il presidente degli Stati Uniti domani a Washington, dove è in programma l'incontro tra Trump e lo Zelensky.
Trump: "Incontro a tre e pace senza tregua". L'Ue: "No ai veti su Kiev nella Nato". Meloni: "Finalmente uno spiraglio"
Zelensky sarà lunedì a Washington. All'incontro sono stati invitati a partecipare anche i leader europei
Media, Trump sosterrà la cessione del Donbass a Mosca per la pace
Continuano a trapelare i dettagli della telefonata post-vertice tra Donald Trump, Volodomyr Zelensky e i leader Ue. E al contempo anche le volontà e le mosse di Trump per arrivare alla pace. Secondo quanto appreso ieri dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti sosterrà un piano che prevede la rinuncia di Kiev alla regione del Donbass - composto dalle regioni di Donestk e Lugansk - che i russi dopo tre anni di guerra non sono riusciti a conquistare interamente.
Per Trump, questa condizione - che in base alle testimonianze fornite al Guardian da due fonti con conoscenza diretta dei colloqui in Alaska è stata richiesta da Putin durante il vertice - favorirebbe un accordo di pace con il congelamento della linea del fronte nella regione ucraina meridionale di Kherson e Zaporizhzhia.
Il sostegno di Trump alla cessione della regione ucraina del Donbass alla Russia, arriva mentre il presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo sostegno per giungere direttamente a un accordo di pace e non a un temporaneo cessate il fuoco, e si scontra rappresenta con le volontà dell'Ucraina e degli alleati europei che si oppongono a tale accordo. Kiev e i vari leader europei temono che un accordo diretto alla pace, saltando un cessate il fuoco preliminare, dia a Mosca un vantaggio nei colloqui.