Guerra tra bande. Nuova sparatoria a New York: 3 morti e 9 feriti

AGI - Ancora una sparatoria in un locale notturno di New York, avvenuta nelle prime ore di domenica mattina, ha causato tre morti e nove feriti, secondo quanto riferito domenica dalle autorità, che stanno cercando diversi sospetti e collegano l'evento alla violenza delle gang. Le vittime sono tre uomini di 19, 27 e 35 anni; il più giovane è stato trovato senza vita sul posto, mentre gli altri due sono deceduti in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate. Oltre a loro, altre nove persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autorità.
Il sindaco della città, Eric Adams, ha dichiarato in una conferenza stampa di aver mobilitato una squadra di poliziotti, leader religiosi ed esperti per “rispondere all'incidente e lavorare con amici, famiglie e vittime e fermare qualsiasi potenziale azione di ritorsione”.
Il capo della polizia di New York (NYPD), Jessica Tisch, ha detto che diversi sospetti, “fino a quattro”, hanno aperto il fuoco intorno alle 3:30 ora locale di domenica all'interno del club di narghilè Taste of the City, situato nel quartiere di Crown Heights (Brooklyn), dopo una probabile lite. Tisch ha indicato che dopo la sparatoria sono stati recuperati 42 bossoli di “varie armi” e ha affermato che tutto fa pensare che si tratti di violenza tra bande, a cui attribuisce la maggior parte delle sparatorie nella città, circa il 60%. Nello stesso locale si era verificata una sparatoria senza vittime mortali lo scorso novembre.
Il sindaco ha sottolineato che si tratta della seconda sparatoria in poche settimane e si è impegnato a dedicare maggiori sforzi alla prevenzione dopo che alla fine di luglio un uomo armato ha aperto il fuoco in un edificio di uffici a Manhattan, uccidendo quattro persone.