Il triste matrimonio di un ex ostaggio di Hamas

AGI - L'ex ostaggio di nazionalità israeliano-messicana, la 31enne Ilana Gritzewsky, rilasciata durante la tregua del novembre 2023, ha celebrato domenica 17 agosto un matrimonio simbolico nella Piazza degli ostaggi a Tel Aviv, con il suo compagno, Matan Zangauker, ancora prigioniero nella Striscia di Gaza.
Nelle immagini diffuse dal forum Families si vede un'emozionata Gritzewsky, piangente e vestita di bianco, accompagnata dalla suocera, Einav Zangauker, uno dei volti più noti delle proteste e delle marce a favore della liberazione dei 50 ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.
Captivity survivor Ilana Gritzewsky held a symbolic wedding at Hostages Square for her boyfriend, Matan Zangauker, still held by Hamas in Gaza: “We will bring you back alive and build our home together.”https://t.co/N6eS1eUYQx pic.twitter.com/wnHBHo6nu9— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 17, 2025
Un messaggio d'amore e speranza
"Uccidono il mio piccolo con i capelli ricci. Se tu non fossi stato rapito potremmo già essere sposati. Non riesco a smettere di pensare a ciò che ci è stato tolto: la nostra innocenza e il nostro amore", ha detto Gritzewsky dedicando una lettera d'amore al suo Matan. "Ti amo, lotterò per te fino al tuo ritorno. Ricostruiremo insieme e, con l'aiuto di Dio, costruiremo la nostra casa ebraica in Israele", ha aggiunto la trentenne.
Sciopero nazionale per la liberazione
In questa stessa piazza, centinaia di persone si sono radunate oggi a sostegno di una giornata limitatissima di sciopero nazionale che ha chiesto al governo un accordo di tregua che garantisca la liberazione degli ostaggi.
Paure e perplessità dei familiari
I parenti di coloro che sono ancora prigionieri – si sa che almeno 30 di loro sono già morti – hanno espresso la loro paura e le loro perplessità quando Israele ha annunciato l'intenzione di occupare e intensificare gli attacchi contro la città settentrionale di Gaza, in una nuova fase a proposito della quale il capo di stato maggiore dell'esercito, Eyal Zamir, ha assicurato oggi che inizierà "presto".