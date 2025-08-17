L'Idf: "Presto prossima fase dell'operazione contro Hamas a Gaza. Fino alla sua sconfitta"

AGI - Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Eyal Zamir, ha annunciato che l'esercito "lancerà presto la prossima fase" dell'operazione contro Hamas a Gaza City "fino alla sua sconfitta". Durante una visita nella Striscia di Gaza questa mattina, Zamir ha anche dichiarato che l'esercito è "moralmente obbligato a riportare a casa tutti gli ostaggi, vivi e morti".
Le sue parole arrivano dopo che il gabinetto di sicurezza ha votato all'inizio di questo mese il piano per l'occupazione di Gaza City. "Oggi approviamo il piano per la prossima fase della guerra". "Manterremo lo slancio dell'operazione 'Carri di Gedeone' concentrandoci sulla città di Gaza", afferma, riferendosi all'offensiva militare contro Hamas lanciata a maggio.
Hamas, piano trasferimento gazawi nuovo atto "genocidio"
Hamas ha dichiarato che il piano di ricollocazione di Israele a Gaza costituisce una "nuova ondata di genocidio e sfollamento" per centinaia di migliaia di residenti nella zona. Il gruppo palestinese ha affermato che il previsto dispiegamento di tende e altri rifugi da parte di Israele nella Striscia di Gaza meridionale è un "palese inganno".