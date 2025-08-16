William e Kate cambiano casa e vanno a Windsor

AGI - Dopo la malattia, William e Kate ricominciano da una casa nuova. 8 camere da letto all'interno del complesso di Windosor e senza personale fisso. Dopo tre anni difficili, l'obiettivo della coppia è di costruire una nuova serenità insieme ai tre figli. Forest Lodge, nel Windsor Great Park, è il luogo la famiglia ha intenzione di rimanere anche dopo che lui sarà diventato re. Chissà se William riuscirà a scardinare la prassi reale che vuole il sovrano a Buckingham Palace.
Il tabloid inglese The Sun, non manca di rimarcare che la ristrutturazione dell'appartamento è stata finanziata interamente con risorse proprie della coppia, non come avvenne con Harry e Meghan che spesero 2,4 milioni di sterline dei contribuenti per Frogmore Cottage.
Le domande di concessione edilizia visionate dal Sun mostrano che sono già iniziati i lavori di ristrutturazione interna ed esterna dell'edificio di 328 anni, classificato come monumento storico di grado II, e i Wales puntano a trasferirsi entro Natale.
La casa offre una vista spettacolare e William, appassionato di calcio, potrà vedere l'arco di Wembley dalla finestra della sua camera da letto. Kate è già stata vista mentre sceglieva nuovi mobili per arredare la nuova dimora, tra cui un tavolo da 24 posti.