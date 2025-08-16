La lettera di Melania a Putin sulla situazione dei bambini rapiti in Ucraina

AGI - Durante l'incontro in Alaska, Donald Trump avrebbe consegnato a Putin una lettera di sua moglie, Melania, che non era in viaggio in Alaska. Lo rivela Reuters, citando alcuni funzionari della Casa Bianca. Nella lettera ci sarebbe descritta la difficile situazione degli oltre 19.000 bambini ucraini deportati in Russia, un atto che l’Ucraina considera un crimine di guerra.
Sebbene il numero esatto dei bambini scomparsi rimanga incerto, l'Istituto per lo studio della guerra ha riferito a marzo che l'Ucraina ha verificato che quasi 19.500 bambini sono stati deportati dalla Russia. Tuttavia, l'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro ha affermato che “la cifra reale è probabilmente molto più alta, perché la Russia prende spesso di mira i bambini vulnerabili che non hanno nessuno che li difenda”.
Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin, accusandolo dei crimini di guerra di deportazione illegale di bambini e trasferimento illegale dagli territori occupati dell'Ucraina alla Russia.
La crescente influenza di Melania su Donald Trump
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone