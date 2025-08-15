Disagi per i delegati russi, senza hotel e senza roaming

AGI - Trasferta difficile per la delegazione russa in Alaska. Secondo quanto riferiscono i media russi e diversi canali Telegram, il pool del Cremlino ha avuto difficoltà a prenotare gli hotel ad Anchorage, dove si terrà il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin, e diversi membri della delegazione sono stati sistemati su brandine in un palazzetto dello sport.
Inoltre, segnalano gli stessi media e i canali Telegram russi, a causa delle sanzioni il roaming è praticamente inesistente per giornalisti e membri della delegazione di Mosca. Le chiamate possono essere effettuate solo tramite Wi-Fi. Ma proprio l'altro ieri le chiamate sulle app di messaggistica più popolari sono state bloccate in Russia.
Secondo quanto riporta il Guardian, la stampa di stato russa, "era di umore meno celebrativo all'arrivo nei loro modesti alloggi ad Anchorage dove si terrà il vertice". Con gli hotel occupati dall'afflusso di media internazionali, i giornalisti russi sono stati alloggiati nello stadio della squadra locale di hockey su ghiaccio, che era stato trasformato in un ospedale Covid durante la pandemia e dotato di letti militari donati dalla Croce Rossa. "Viviamo in condizioni spartane", ha lamentato un giornalista russo in un filmato pubblicato sui social media.