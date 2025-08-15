Buon compleanno, principessa Anna

AGI - La principessa Anna, sorella di Carlo III, festeggia oggi i suoi 75 anni. A dimostrazione dell'importanza che questo anniversario riveste per la famiglia reale, la sua effigie sarà coniata dalla Royal Mint su monete commemorative in argento e oro. Un onore finora riservato solo al sovrano britannico.
Secondo la stampa, la principessa dovrebbe trascorrere la giornata con il marito, il viceammiraglio Tim Laurence, sulla loro barca a vela, al largo delle Ebridi Esterne (a nord-ovest della Scozia). Tuttavia, ha già celebrato pubblicamente l'evento, ricevendo a giugno a Buckingham Palace i rappresentanti di oltre 100 associazioni di beneficenza che sostiene.
La principessa 'lavoratrice'
Negli ultimi giorni i media britannici hanno elogiato una principessa "lavoratrice" che ha dedicato la sua vita al "servizio". Nel 2024 è rimasta il membro più attivo della famiglia reale, con 474 impegni registrati dal 'Court Circular', il bollettino che riporta in dettaglio gli impegni di ciascun membro della famiglia.
Anna è anche una delle più popolari, subito dopo William e Kate, secondo un sondaggio YouGov pubblicato all'inizio di agosto.